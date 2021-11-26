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UEFA ülkeler sıralamasında 2 basamak yükseldik
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından, UEFA ülkeler sıralamasında 18. sıradan 16'ya yükseldik.
- Haber Merkezi
- 26.11.2021 - 10:23
- Güncelleme : 26.11.2021 - 11:01
Türkiye'nin, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.
İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
2 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa'da puan kaybetse de Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti, durumları bir hayli düzeltti.
Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle 18. sıradan 16. sıraya kadar yükseldik.
İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:
- İNGİLTERE: 99.212
- İSPANYA: 86.998
- İTALYA: 71.473
- ALMANYA: 69.213
- FRANSA: 53.581
- PORTEKİZ: 48.382
- HOLLANDA: 42.700
- AVUSTURYA: 35.450
- İSKOÇYA: 33.500
- RUSYA: 32.682
- UKRAYNA: 31.400
- SIRBİSTAN: 29.875
- BELÇİKA: 29.800
- İSVİÇRE: 28.675
- YUNANİSTAN: 25.950
- TÜRKİYE: 25.900
- GÜNEY KIBRIS: 25.875
- DANİMARKA: 25.775
- HIRVATİSTAN: 25.650
- 20 ÇEKYA: 25.600