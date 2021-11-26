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    UEFA ülkeler sıralamasında 2 basamak yükseldik

    UEFA ülkeler sıralamasında 2 basamak yükseldik

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından, UEFA ülkeler sıralamasında 18. sıradan 16'ya yükseldik.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 11:01
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    Türkiye'nin, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

    Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.

    İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

    UEFA ülkeler sıralamasında 2 basamak yükseldik #1

    2 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK

    Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa'da puan kaybetse de Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti, durumları bir hayli düzeltti.

    Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle 18. sıradan 16. sıraya kadar yükseldik.

    İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

    1. İNGİLTERE: 99.212
    2. İSPANYA: 86.998
    3. İTALYA: 71.473
    4. ALMANYA: 69.213
    5. FRANSA: 53.581
    6. PORTEKİZ: 48.382
    7. HOLLANDA: 42.700
    8. AVUSTURYA: 35.450
    9. İSKOÇYA: 33.500
    10. RUSYA: 32.682
    11. UKRAYNA: 31.400
    12. SIRBİSTAN: 29.875
    13. BELÇİKA: 29.800
    14. İSVİÇRE: 28.675
    15. YUNANİSTAN: 25.950
    16. TÜRKİYE: 25.900
    17. GÜNEY KIBRIS: 25.875
    18. DANİMARKA: 25.775
    19. HIRVATİSTAN: 25.650
    20. 20 ÇEKYA: 25.600

    UEFA ülkeler sıralamasında 2 basamak yükseldik #2

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