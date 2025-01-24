UEFA'dan asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'e kınama!

İHA

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş'ın, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynadığı ve 3-1 kaybettiği Maccabi Tel Aviv maçında takımının ilk golünü kaydeden İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, gol sevincinde İsrail bayrağını gösterip asker selamı vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu da bunun üzerine Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istemişti.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Gerekli incelemesini tamamlayan UEFA, Gavriel Kanichowsky'e kınama cezası verdi.

MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

EURO 2024 son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu.

UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.