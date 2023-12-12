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UEFA'dan Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev!

UEFA'dan Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev! UEFA Avrupa Ligi F Grubu 6. haftasında Rennes-Villareal maçında Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi A Grubu 6. maçında da Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana müsabakasında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.