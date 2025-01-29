UEFA'dan Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'ya ceza

DHA
UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları duyurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Olimpik Lyon karşılaşmasının ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı.
KRİTİK MAÇTA KULÜBEDE OLAMAYACAK
62 yaşındaki Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland mücadelesinde takımın başında olamayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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