UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, Dinamo Zagreb ile Krasnodar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları bu perşembe oynanacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Halil Umut Meler'in mimikleri - İZLE

DÖRDÜNCÜ HAKEM ARDA KARDEŞLER

Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.