Euro
8.5719
0.46%
Dolar
7.0513
0.43%
Altın
409.81
0.39%
Borsa
1.53
-1.33%
Bitcoin
336.473
-14.17%
EXEN Coin
17.10
1.90%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    Halil Umut Meler, Dinamo Zagreb ile Krasnodar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları bu perşembe oynanacak.

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

    Halil Umut Meler'in mimikleri - İZLE

    DÖRDÜNCÜ HAKEM ARDA KARDEŞLER

    Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 25 Şubat Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    UEFA dan Halil Umut Meler e görev #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir