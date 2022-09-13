UEFA'dan kulüplerimize para cezası

Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e UEFA'nın başlattığı disiplin soruşturmaları sonucunda çeşitli para cezaları verildi.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) toplantısında alınan kararlar, UEFA'nın internet sitesinden duyuruldu.

Fenerbahçe 64 bin 250 euro ceza aldı

Buna göre, Fenerbahçe'ye, Austria Wien'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında, meşale yakma (54 bin 250 euro) ve sahaya girme (10 bin euro) suçlarından toplam 64 bin 250 euro para cezası verildi.

Trabzonspor Kopenhag maçlarından ceza yedi

Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Kopenhag ile oynadığı iki karşılaşma için de ceza kesildi. Bordo-mavililer, evinde oynadığı maçta sahaya madde atılması (35 bin euro), santranın geç yapılması (15 bin euro), deplasmandaki mücadelede ise sahaya girilmesi (5000 euro) ve meşale yakılması (2500 euro) nedeniyle toplam 57 bin 500 euro ceza aldı.

Sivasspor'a Malmö maçından ceza

Sivasspor, Malmö'yü ağırladığı UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanşında sahaya madde atılması (30 bin avro), santranın geç yapılması (15 bin avro) ve meşale yakılması (1500 avro) yüzünden toplam 46 bin 500 avro cezaya çarptırıldı.

Başakşehir'e meşale cezası

Başakşehir'e ise Antwerp ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu rövanşında meşale yakıldığı gerekçesiyle 1000 euro para cezası verildi.