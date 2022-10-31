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- UEFA'dan Maxi Gomez'e 3 maçlık ceza
UEFA'dan Maxi Gomez'e 3 maçlık ceza
Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşılaşması öncesi Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavili futbolcuya, UEFA'dan 3 maç ceza geldi.
- 31.10.2022 - 10:38
- Güncelleme : 31.10.2022 - 11:03
Monaco ile oynanan ve 3-1 yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın 11. dakikasında rakibine yaptığı kural dışı hareketten kırmızı kart gören Maxi Gomez'e, üç karşılaşmadan men cezası verildiği ortaya çıktı.
Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen golcünün, Ferencvaros karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı bugün belli olacak.
Trabzonspor cezaya itiraz etti
Trabzonspor, yıldız futbolcunun cezasının ağır olduğunu belirterek, 3 maçlık cezaya itiraz etti. UEFA Tahkim Kurulu'na giden bordo-mavililerin durumu bugünkü toplantıda belli olacak.
Tahkim cezayı indirirse Maxi Gomez, perşembe günü forma giyebilecek. Aksi takdirde forma yine Umut Bozok'ta olacak.