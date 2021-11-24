UEFA'nın gözü Olympiakos - Fenerbahçe maçında

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmasını, Avrupa'nın elit hakemlerinde Antonio Lahoz yönetecek. Bu atamanın sebebi de ortaya çıktı.

UEFA, Fenerbahçe'nin perşembe akşamı Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi maçında dünyaca ünlü İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'u görevlendirdi.

Gerek iki takımın gruptan çıkması adına taşıdığı önem gerekse Yunan kulübünün sahibi Evangelos Marinakis'in 3-0 kazandıkları ilk maçtan sonra, "Şehrimiz İstanbul'da böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi." şeklindeki tahrikkar açıklamaları nedeniyle UEFA, karşılaşmaya elit hakemlerinden birini atadı.





10 YILDIR FIFA HAKEMİ

44 yaşındaki Lahoz, 2011'den bu yana FIFA kokartı taşıyor...

Efsanevi Pierluigi Collina'dan sonra Türk futbolseverlerin en sevdiği ikinci yabancı hakem olan Lahoz, "Zemine çıktığım anda bana tezahürat yapılan nadide ülke Türkiye." diyerek duygularını paylaşmıştı.

Maç içinde konuşmayı seven, jest ve mimikleriyle dikkat çeken Lahoz, kariyerinin zirvesini 29 Mayıs 2021'de Manchester City ve Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek yaşadı. Lahoz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Dortmund'a 2-1 yenildiği maçı da yönetti.



