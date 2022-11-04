Ukrayna basından Arda Güler'e övgüler

UEFA Avrupa Ligi son grup maçında Dinamo Kiev karşısında 1 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Arda Güler'e Ukrayna basınından övgüler geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grupta 14 puana yükseldi. Liderlik için Rennes ile yarışan Fenerbahçe, Fransız ekibinin AEK Larnaca ile sahasında 1-1 berabere kalmasının ardından 2 puan önde, 14 puanla grubu lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.

Ukrayna basını maça geniş yer ayırdı

Ukrayna basını Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına geniş yer ayırdı. Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu'nun UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bıraktığı ifade edildi.

"Arda Güler affetmedi"

TSN'in haberinde, "Sakatlığı sonrası geri dönen Bushcha'nın büyük hatasını Arda Güler affetmedi. İlk yarının duraklama dakikalarında Arao durumu 2-0 yaptı. Dinamo Kiev maç boyunca Fenerbahçe kalesini hiç zorlayamadı." ifadeleri kullanıldı.

"17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu"



Sport24'ün 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı;

"Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı."





Avrupa'da gol atan en genç Fenerbahçe oyuncusu oldu

Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma unvanını elde etti.