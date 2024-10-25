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Ülke puanında son durum ne? 25 Ekim 2024

Ülke puanında son durum ne? 25 Ekim 2024 Avrupa kupalarında mücadele eden 4 temsilcimiz Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını oynamasının ardından ülke puanı sıralaması da belli oldu.