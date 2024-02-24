Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.
Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.
Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, eşleşmeyi değerlendirdi.
"Harika bir takım"
Blessin, şunları dedi:
Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi büyük isimlerin yer aldığı harika bir takım. Harika bir atmosfer olacak. Futbolculuk kariyerimde kısa bir süre Türkiye'de oynamıştım ve atmosfer harikaydı. Ayrıca birçok Türk taraftarın da Belçika'da olacağını düşünüyorum.
"Adım adım ilerleyeceğiz"
Alman teknik adam sözlerine, şöyle devam etti:
Fiorentina'nın çıkması için umutluydum. Belki bir sonraki turda onlarla karşılaşırız. Adım adım ilerleyeceğiz.
"Her şeyi doğru yaptık"
Konferans Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u elemelerini de değerlendiren 50 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
Bize karşı çok defansif bir yaklaşım sergilediler. Kontrol bizdeydi, gergin değildik ve basit top kayıpları yapmadık. Her şeyi doğru yaptık.
İlk maç Belçika'da
Fenerbahçe, ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini ise sahasında oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu karşılaşmalarında ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.
Turnuvanın final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'daki AEK Arena'da yapılacak.
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