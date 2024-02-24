Union Saint-Gilloise'den Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, eşleşmeyi değerlendirdi.

"Harika bir takım"

Blessin, şunları dedi:

Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi büyük isimlerin yer aldığı harika bir takım. Harika bir atmosfer olacak. Futbolculuk kariyerimde kısa bir süre Türkiye'de oynamıştım ve atmosfer harikaydı. Ayrıca birçok Türk taraftarın da Belçika'da olacağını düşünüyorum.