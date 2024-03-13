Union SG çalıştırıcısı Alexander Blessin: Maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Bir antrenör olarak asla bitti diyemem. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz” dedi.

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise, yarın saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Belçika ekibinde Teknik Direktör Alexander Blessin, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yakın tarihte hazır olacağını düşünüyorum"

Blessin, ilk olarak sakat oyuncularla ilgili bilgiler vererek, şu şekilde konuştu:

Kevin’in en azından 1-2 haftası gerekiyor, koşulara başladı ama ağrıları var. Noah kendisini daha iyi hissetti. Yakın tarihte hazır olacağını düşünüyorum. Ros’un da ağrıları var.

"Oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim"

Sahalarında oynadıkları ilk maçın 3-0 bitmesiyle ilgili Blessin, şu ifadeleri kullandı:

Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Asla bitti diyemem bir antrenör olarak. Yarın bu maçın tadını çıkararak mücadele edeceğiz.

"Antrenmandaki sonuca bakarak yarınki kadroyu belirleyeceğim"

Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle rotasyon yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya 50 yaşındaki teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Değişiklikler olmak zorunda aralarında cezalı olan, sakat olanlar var. Antrenmandaki sonuca bakarak yarınki kadroyu belirleyeceğim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)