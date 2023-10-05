Valentin Rosier, Beşiktaş'ta 6. kez kırmızı kart gördü Beşiktaş’ın sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Lugano maçında gördüğü kırmızı kart ile siyah-beyazlı forma ile 6. kez oyundan atıldı. Fransız savunmacı, kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören 2. yabancı oyuncusu konumunda bulunuyor.

İHA UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2'lik skorla mağlup tamamladı. 27 yaşındaki Valentin Rosier, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Quaresma'nın ardından en çok kırmızı kart gören isim Siyah-beyazlı forma ile 2’si kiralık olmak üzere 4. sezonunu yaşayan başarılı sağ bek, hakemler tarafından 6. kez kırmızı kartla cezalandırıldı ve kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu. Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, 9 kırmızı kart ile ile ilk sırada yer alıyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)