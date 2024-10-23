VAR uyardı! Elfsborg, Galatasaray karşısında penaltı kazandı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ikinci yarısında ise konuk takım lehine bir penaltı kararı çıktı.

VAR UYARDI, HAKEM POZİSYONU İNCELEDİ

Elfsborg, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. İsveç ekibini oyuncuları, ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrası elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Matej Jug, bir süre VAR ile konuştu ve pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

BAIDOO, GOLÜ BULDU

Jug, pozisyonu izledikten sonra 63. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına gelen Baidoo, 64. dakikada skoru 3-2 yaptı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)