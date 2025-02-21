Victor Osimhen bu sezonki 20. golünü kaydetti

İHA
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaştı.
Galatasaray, 4-1 yenildiği maçın rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti.
İLK GOL OSIMHEN'DEN
Sarı-kırmızılıların ilk golünü ise Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.
Müsabakanın 56. dakikasında ceza sahası içinde atılan uzun topta gelişine sert vuruş yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
80 DAKİKA SAHADA KALDI
26 yaşındaki futbolcu, böylece UEFA Avrupa Ligi’ndeki 6. golünü kaydetti. Süper Lig’de de 14 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamda gol sayısını da 20’ye çıkardı.
Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 80. dakikada yerini genç futbolcu Berat Luş’a bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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