Haberler



Avrupa Ligi



Victor Osimhen bu sezonki 20. golünü kaydetti

Victor Osimhen bu sezonki 20. golünü kaydetti Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçıyla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6, toplamda da 20. golünü attı.