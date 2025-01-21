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Victor Osimhen: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Victor Osimhen: Pası kime verebilirim diye bakıyorum Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, 3-3 eşitlikle sona eren Dinamo Kiev maçının ardından "Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum" dedi.