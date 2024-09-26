Victor Osimhen'den gol açıklaması: Hissediyorum... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Sarı kırmızılılar, PAOK'u 3-1 yenerken yeni transfer Victor Osimhen 1 asist yaptı. Nijeryalı yıldız maç sonu galibiyeti yorumladı.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılılar, Baba Rahman (kendi kalesine), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1'lik galibiyetle başladı.

Yunus Akgün'ün attığı golün asistini yapan Victor Osimhen galibiyeti TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"HİSSEDİYORUM YAKINDA ATACAĞIM"

Attığı golün Baba Rahman'a yazılması hakkında konuşan Osimhen, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile ilişkisini değerlendiren Nijeryalı yıldız, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YARİM YARİM" ŞARKISI ÇALDI

Baba Rahman'a yazılan golde Victor Osimhen anons edildi ve "Yarim Yarim" şarkısı çaldı. Osimhen, gol müziği olması hakkında, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." dedi.