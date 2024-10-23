Victor Osimhen'den Mauro Icardi sözleri: Durduramazlar

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u evinde 4-3 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Isak Pettersson (KK), 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

İsveç ekibinin gollerini ise 53. dakikada Niklas Hult, 65. dakikada Michael Baidoo (P) ve 90+2. dakikada Johan Larsson attı.

"GOL ATAMADIM FAKAT ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Elfsborg maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler.

ICARDI İLE OYNAMAK HEYECAN VERİCİ

Icardi ile uyumuna değinen Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum.