Villarreal-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, bu akşam deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 7. sırada bulunan Sivasspor, Avrupa sahnesine çıkıyor...

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

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El Madrigal'de oynanacak maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Sivasspor'un Villarreal ile deplasmanda oynayacağı maç saat 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

VILLARREAL: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torre, Pedraza, Iborra, Coquelin, Kubo, Parejo, Gomez, Alcacer

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslantaş, Yasin Öztekin, Gradel, Fajr, Yatabare