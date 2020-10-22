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    Villarreal-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, bu akşam deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 08:35
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    Villarreal-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Ligde 7. sırada bulunan Sivasspor, Avrupa sahnesine çıkıyor...

    Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    El Madrigal'de oynanacak maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.  Sivasspor'un Villarreal ile deplasmanda oynayacağı maç saat 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    VILLARREAL: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torre, Pedraza, Iborra, Coquelin, Kubo, Parejo, Gomez, Alcacer

    SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslantaş, Yasin Öztekin, Gradel, Fajr, Yatabare

    Villarreal-Sivasspor maçının muhtemel 11 leri #1

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