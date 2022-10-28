Vitor Hugo: Canımızı çok yakan bir maç oldu

Vitor Hugo: Canımızı çok yakan bir maç oldu

Trabzonspor'un Brezilya stoperi Vitor Hugo, 2-1 mağlubiyetle sonuçlanan Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Kızılyıldız Stadyumu'na konuk oldu.

Bordo-mavililer, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Trabzonspor'lu futbolcu Vitor Hugo, Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"Canımızı çok yakan bir maç oldu"

Vitor Hugo yaptığı açıklamada, "Canımızı çok yakan bir maç oldu. Soyunma odasında üzgün ve kızgın bir hava hakim. Maça çıkmadan önce konuştuğumuz tek şey bu maçın önemiydi.

Rakibimiz çok fazla şans üretemedi ama bulduğu az şansı değerlendirdiler. Maçı domine eden, galibiyete daha yakın olan tarafık ama değerlendiremedik." dedi.

"Ne kadar şansımız varsa sonuna kadar zorlayacağız"

Hugo ayrıca, "Garip bir maç oldu aslında. Maçın sonucundan sonra puan durumuna bakınca rakiplerin sonuçlarını bekleyeceğiz. Ne kadar şansımız varsa sonuna kadar zorlayacağız. Takım bırakmayacak, sonuna kadar mücadele edecek." ifadelerini kullandı.