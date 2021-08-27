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    Vitor Pereira'nın gençleri tam not aldı

    Fenerbahçe'de Helsinki'ye karşı son yarım saatte görev yapan isimlerden Fatih golünü attı. Muhammed ve Arda da tam puan aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 10:25
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    Vitor Pereira'nın gençleri tam not aldı

    Yeni sezonda teknik direktör Vitor Pereira'nın şans verdiği gençler, dikkat çekmeyi başardı.

    Portekizli hoca, Muhammed Gümüşkaya ile Arda Güler'den sonra dün de Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü sahaya sürdü. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih, 90+1'de çok şık bir vuruşla Fenerbahçe'nin 4. golünü attı.

    PEREIRA VE FATİH'İN FOTOĞRAFI

    Helsinki ile oynanan ilk maçta Kanarya'nın tek golünü atan Muhammed de 90+3'te Peltola'nın kendi kalesini attığı golle ortayı yapan adamdı. Fatih, Çubuklu ile attığı ilk golün ardından sevincini yedek kulübesindeki hocasına koşarak yaşadı.

    Pereira ile Fatih'in birbirlerine sarıldıkları fotoğraf, sosyal medyada en çok konuşulanlar ve beğeni alanlar arasındaki yerini aldı.

    Vitor Pereira nın gençleri tam not aldı #1

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