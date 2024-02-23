Wilfried Zaha, stadı ıslık çalarak terk etti Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, 4-1 mağlup oldukları Sparta Prag maçının ardından ıslık çalarak stattan ayrıldı. Bu anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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ensonhaber.com

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a konuk oldu.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci devrede sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan, kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan ve art arda goller yiyen sarı-kırmızılı ekip, 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'ın tek golü Abdülkerim'den gelirlen ev sahibi ekip Preciado, Tuci, Kuchta ve Lukas'ın golleriyle turladı.

Islık çalarak stadı terk etti

Öte yandan maç sonunda stadı terk eden Wilfried Zaha'nın ıslık çalarak koridorda yürümesi ise sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve oyuna girdikten sonra da etkili olamayan yıldız futbolcunun bu tavrı, futbolseverlerin de eleştiride bulunmasına neden oldu.

Bu anlar kameralara da yansıdı.