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    Xavi, Galatasaray maçı devre arasında çıldırdı

    Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray maçının devre arasında oyuncularına çok sinirlendi. Genç teknik adam, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 15:13
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    Xavi, Galatasaray maçı devre arasında çıldırdı

    Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 0-0 biten Galatasaray ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının devre arasında oyuncularını azarladı.

    El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; Xavi, oyuncularının Galatasaray karşısında ilk yarıda gösterdiği performans sonrası çok öfkelendi. Soyunma odasına giden Xavi, "Kim oynamak istemiyorsa hemen bana söylesin. İkinci yarıya çıkmasın." dedi.

    Katalan teknik adam, takımına konsantre olmadıklarını ve hırslı görünmediklerini dile getirerek bağırdı.

    Xavi, Galatasaray maçı devre arasında çıldırdı #1

    SOYUNMA ODASINDAN 3 DEĞİŞİKLİKLE DÖNDÜ

    Xavi, ikinci yarıya da çıkarken 3 oyuncu birden değiştirdi.

    Nico Gonzalez, Ferran Torres ve Ronald Araujo çıkarken Sergio Busquets, Ousman Dembele ve Gerard Pique oyuna dahil oldu.

    Xavi, Galatasaray maçı devre arasında çıldırdı #2


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