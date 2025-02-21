Youssef En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını egale etti.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.
Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.
Ligde oynanan Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 6 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de Midtjylland'ın yanı sıra Anderlecht'e karşı 2 maçta da ağları havalandırdı.
En-Nesyri, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı.
36 MAÇTA 24 GOL ATTI
Son 8 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 11 gol attı. Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 24'üncü golüne ulaştı.
En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.
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