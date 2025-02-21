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Youssef En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti

Youssef En-Nesyri, kariyer rekorunu egale etti Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Youssef En Nesyri, kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını egale etti.