Youssef En-Nesyri'den Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla ilk gol!

İHA
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE'DEKİ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 49. dakikada beraberlik golünü kaydetti.
Bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 3 maça 11'de çıkan En-Nesyri, Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.
27 yaşındaki forvetin Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.
79 DAKİKA SAHADA KALDI
En-Nesyri, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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