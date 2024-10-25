Youssef En-Nesyri'den Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla ilk gol!

İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DEKİ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 49. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 3 maça 11'de çıkan En-Nesyri, Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki forvetin Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.

79 DAKİKA SAHADA KALDI

En-Nesyri, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.