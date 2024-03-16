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Yunanistan'da Olympiakos için fikstür değişikliği

Yunanistan'da Olympiakos için fikstür değişikliği UEFA Konferans Ligi'nde oynayacak PAOK ve Olympiakos için Yunanistan Futbol Federasyonu harekete geçti ve hafta sonu oynanacak lig maçlarını erteledi.