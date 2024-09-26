Yunus Akgün: İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız Galatasaray'ın PAOK'u 3-1 yendiği maçın ardından konuşan Yunus Akgün, "Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." dedi.

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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Yunan ekibi PAOK'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'da ikinci golünü atan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİM"

Performansını değerlendiren Yunus Akgün şöyle dedi:

"Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim."

"İNŞALLAH 2000'DEKİ GİBİ KUPAYI ALIRIZ"

Yunus Akgün ayrıca "Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." açıklamasını yaptı.