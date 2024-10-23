Yunus Akgün: Paylaşımın farklı yerlere çekilmesi üzücü

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UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İsveç takımı Elfsborg ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-3'lük skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 4. golü Yunus Akgün’den geldi.

Müsabakanın 83. dakikasında sağ kanattan ilerleyip Victor Osimhen ile verkaç sonrası ceza sahası içine giren Yunus’un rakiplerini geçerek kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-2 oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

24 yaşındaki futbolcu böylece UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 3. maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Yunus daha önce Avrupa’da PAOK ve RFS karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu sezon Süper Lig’de de 2 golü bulunuyor.

86 DAKİKA OYNADI

Mücadelede 11’de görev alan Yunus Akgün’ün yerine 86. dakikada Elias Jelert oyuna girdi.

ÜZÜCÜ BİR HABER ALDIK, ŞEHİTLERİMİZ VAR"

Yunus Akgün, Elfsborg galibiyeti sonrası PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Milli futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

Üzücü bir haber aldık, şehitlerimiz var, üzücü bir durum. 4-3 kazandık, kazanmak önemliydi. Mutluyuz, 7 puan yaptık Avrupa'da, inşallah böyle devam ederiz.

"FARKLI YERLERE ÇEKİLMESİ ÜZÜCÜ"

PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili olarak Yunus, şunları dedi:

Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü.

"ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Yunus Akgün, son olarak şu ifadeleri kullandı: