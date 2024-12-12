Yunus Akgün: Üzüldük, maç elimizdeydi

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6’ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Malmö beraberliği sonrası konuştu.

"MAÇ ELİMİZDEYDİ"

Yunus, sözlerine şöyle başladı:

2-1 öne geçtikten sonra son dakika golü üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazım. Üzüldük. Maç elimizdeydi. Beraberlik için üzgünüz ama her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz.

"ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Milli futbolcu, kendi performansı ve Avrupa'daki golleri için, şunları dedi:

Benim için önemli ama takımın kazanması daha önemli. Goller ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz.

"İKİ MAÇI DA KAZANACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Yunus Akgün, son olarak, şu sözleri sarf etti: