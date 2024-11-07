Yunus Akgün’den, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maç art arda gol

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz takımı Tottenham ile mücadele etti ve rakibini 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.

TAKIMINI ÖNE GEÇİREN GOLÜ ATTI

Müsabakanın 6. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu iyi takip eden Yunus, ceza yayının sol çaprazından gelişine uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

4 MAÇTA 4 GOL ATTI

24 yaşındaki futbolcu böylece, Avrupa Ligi’nde 4. maçında da gol atmayı başardı ve gol sayısını 4’e çıkardı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray’da Burak Yılmaz’dan sonra Avrupa kupalarında 4 maç üst üste gol atan ikinci oyuncu oldu. Yunus Akgün’ün bu sezon Süper Lig’de 2 gol bulunuyor.

80 DAKİKA OYNADI

Müsabakaya 11’de başlayan Yunus Akgün’ün yerine 80. dakikada Elias Jelert dahil oldu.

Yunus Akgün, Tottenham karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Milli futbolcu, şunları dedi:

Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Ayrıca taraftarımız müthiş bir destek veriyor bize, onların desteği bizim için çok önemli. Çok mutluyuz.

"ÇOK KEYİF ALIYORUZ"

Yunus Akgün, şu sözleri sarf etti:

Çok keyif alıyoruz oynadığımız oyundan, sahada müthiş bir Galatasaray var. Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6-7... Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en büyük adaylarından birisi, biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik.

"BÖYLE DEVAM EDERİM İNŞALLAH"

Başarılı futbolcu, attığı golle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: