Yusuf Akçiçek: Ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim

Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı.

Bu skorla sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi.

Sarı-Lacivertliler'in genç stoperi Yusuf Akçiçek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Mücadeleyi bir golle kapatan Akçiçek şöyle dedi:

"Öncelikle çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman topu rakibe verdik, savunma yapmak zorunda kaldık ama hep oyunun içinde kalmaya çalıştık. Attığım golle takımıma katkı sağladığım için mutlu ve gururluyum. İnşallah daha niceleri olur diye umut ediyorum, inşallah. Ülkemizi temsil ediyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

"AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTERİM"

Avrupa transferi hakkında konuşan genç oyuncu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe." sözlerini sarf etti.