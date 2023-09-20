Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Lille sahasında Olimpija Ljubljana'yı 2-0 mağlup etti. Fransız ekibinin ikinci golünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile Slovenya takımı Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla ev sahibi Lille kazandı.

Lille'in ilk golünü 43. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 46. dakikada Edon Zhegrova'nın yerine oyuna girdi.

Skoru Yusuf belirledi

İkinci yarıda forma giyen Yusuf Yazıcı, sahanın etkili isimlerinden biri olurken; 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Konferans Ligi A Grubu'na 3 puanla başlayan Lille, bir sonraki hafta Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpija Ljubljana, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.