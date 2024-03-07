Yusuf Yazıcı sonradan oyuna girdi! Lille, Sturm Graz'ı 3 golle devirdi Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Avusturya takımı Sturm Graz'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya takımı Sturm Graz ile Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi.

Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lille, 3-0'lık skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikalarda Jonathan David ile 71. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.

Yusuf forma şansı buldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise müsabakanın 64. dakikasında Jonathan David yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.