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    Yusuf Yazıcı'dan Avrupa Ligi'nde gol resitali

    Yusuf Yazıcı'dan Avrupa Ligi'nde gol resitali

    UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Lille, deplasmanda Sparta Prag'a karşı 4-1'lik üstünlük sağlarken, Yusuf Yazıcı hat-trick maçın adamı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 23:46
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    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı.

    Fransız ekibi Lille, Çek temsilcisi Sparta Prag'a konuk olduğu karşılaşmada skoru 4-1'e getirdi.

    Maçta Lille'in gollerini 45', 60' ve 75'te Yusuf Yazıcı, 66'da da Jonathan İkone kaydetti.

    Yusuf Yazıcı dan Avrupa Ligi nde gol resitali #1

    Sparta Prag'ın tek golü ise Borek Dockal'dan geldi.

    Maçın 23. dakikasında ev sahibi ekip, Ladislav Krejci'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

    Yusuf Yazıcı dan Avrupa Ligi nde gol resitali #2

    YUSUF YAZICI HAT-TRİCK YAPTI

    Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak maça damga vurdu.

    Yusuf Yazıcı dan Avrupa Ligi nde gol resitali #3

    Yusuf Yazıcı dan Avrupa Ligi nde gol resitali #4

    Yusuf Yazıcı dan Avrupa Ligi nde gol resitali #5

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