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Yusuf Yazıcı'dan Avrupa Ligi'nde gol resitali
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Lille, deplasmanda Sparta Prag'a karşı 4-1'lik üstünlük sağlarken, Yusuf Yazıcı hat-trick maçın adamı oldu.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 23:46
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı.
Fransız ekibi Lille, Çek temsilcisi Sparta Prag'a konuk olduğu karşılaşmada skoru 4-1'e getirdi.
Maçta Lille'in gollerini 45', 60' ve 75'te Yusuf Yazıcı, 66'da da Jonathan İkone kaydetti.
Sparta Prag'ın tek golü ise Borek Dockal'dan geldi.
Maçın 23. dakikasında ev sahibi ekip, Ladislav Krejci'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
YUSUF YAZICI HAT-TRİCK YAPTI
Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak maça damga vurdu.