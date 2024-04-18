Yusuf Yazıcı'nın golü yetmedi! Aston Villa, Lille'i penaltılarda eledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz takımı Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Fransız temsilcisi Lille, rövanş mücadelesinde Pierre Mauroy Stadyumu’nda rakibini konuk etti.
Yusuf takımını öne geçirdi
15. dakikada sol kanattan Gabriel Gudmundsson yerden pasında Yusuf Yazıcı’nın penaltı noktasına yakın bir yerden şutunda ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Lille, farkı 2'ye çıkardı
İkinci yarıda da etkili olan Lille, 68. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Benjamin Andre’nin kafayla attığı golle skoru 2-0’a getirdi.
Cash, maçı uzatmalara taşıdı
87. dakikada Aston Villa Matty Cash'ın golüyle umutlarını sürdürdü. 90 dakika Lille’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erince karşılaşma uzatmaya gitti.
Aston Villa, penaltılarla turladı
Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Aston Villa, Lille karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.
Aston Villa, Fenerbahçe - Olympiakos maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Yusuf tarihe geçti
Yusuf Yazıcı, 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille'de 86 dakika süre aldı.
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