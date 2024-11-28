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DHA

Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında Macaristan’da Beşiktaş’ı 3-1 yendi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR GALİBİYET OLDU BİZİM İÇİN"

Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Lazetic, şu sözleri sarf etti:

Çok büyük bir galibiyet oldu bizim için. İlk yarı oyunu kontrol ettik. Top hep bizdeydi. İkinci yarı topu biraz daha rakibimize verdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Takımımı tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiler. Beşiktaş’ı da tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Onlara sonraki maçlarda başarılar diliyorum.

"BEŞİKTAŞ'A YAPTIĞIMIZ BASKIMIZ ÇOK İYİYDİ"

Bugün iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Lazetic, şu şekilde konuştu:

Bugün Beşiktaş’a yaptığımız baskımız çok iyiydi. Takım olarak çok iyi baskı yaptık. Bu anlamda tüm oyuncularım benim için önemli.

"TARAFTARSIZ OYNAMAK BİZLERE CEZA"

Taraftarlarla daha çok keyif aldığını söyleyen Lazetic, şunları dedi: