Zeki Çelik oynadı! Roma, Brighton'a 4 attı İtalyan ekibi Roma UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İngiliz temsilcisi Brighton'u 4-0'lık skorla yendi. Bu karşılaşmada milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Roma ile İngiliz temsilcisi Brighton ile karşı karşıya geldi.

Olimpico'daki maçtan ev sahibi ekip Roma 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Roma, 12. dakikada Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. İtalyan ekibinde Romelu Lukaku, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Roma, 64'te Gianluca Mancini ve 68'de Bryan Cristante'nin attığı gollerle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Zeki forma giydi

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Roma rövanş öncesi avantajı aldı

Bu sonucun ardından Roma, çeyrek final için büyük bir avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Mart Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.