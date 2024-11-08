Zeki Murat Göle'den Az Alkmaar değerlendirmesi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLA DAİR KONUŞACAK ÇOK BİR ŞEY YOK"

Maç değerlendirmesi yapamayacağını söyleyen Göle, şunları dedi:

Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız.

EN-NESYRI'NİN PENALTISI

"En-Nesyri'nin penaltı atması maçtan önce mi belliydi yoksa oyuncular kendi aralarında mı bir karar aldı?" sorusunu yanıtlayan Göle, şu ifadeleri kullandı:

Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. O an oyun içinde kendini iyi hisseden, belki kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra kullanabiliyor.

"KONSANTRASYON FARKI VAR"

"Ligde 10 maçın 6'sında gol yemeyen Fenerbahçe maç var ama Avrupa'daki 8 maçın tamamında gol yedi. Bu konu nasıl açıklanabilir?" sorusuna yanıt veren tecrübeli antrenör, şu sözleri sarf etti: