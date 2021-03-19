Euro
8.732
-0.07%
Dolar
7.3209
-0.02%
Altın
408.28
-0.11%
Borsa
1.551
-0.72%
Bitcoin
425.557
-3.40%
EXEN Coin
14.37
11.13%
7ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 7 C
    Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

    Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanan 8 karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 01:45
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 01:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

    Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.

    GECENİN SONUÇLARI

    Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1

    Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

    Young Boys﻿ (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2

    Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya): 0-2

    Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) 0-1

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tottenham (İngiltere) 3-0

    Molde (Norveç) - Granada (İspanya) 2-1

    Şahtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya) 1-2

    ÇEYREK FİNALİSTLER

    Kura çekiminin 19 Mart Cuma günü yapılacağı çeyrek finale yükselen takımlar ise şöyle oluştu:

    Manchester United

    Arsenal

    Dinamo Zagreb

    Roma

    Granada

    Slavia Prag

    Villarreal

    Ajax

    Avrupa Ligi nde çeyrek finalistler belli oldu #1

    Avrupa Ligi nde çeyrek finalistler belli oldu #2

    Avrupa Ligi nde çeyrek finalistler belli oldu #3

    Avrupa Ligi nde çeyrek finalistler belli oldu #4

    Avrupa Ligi nde çeyrek finalistler belli oldu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir