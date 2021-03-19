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- Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 01:45
- Güncelleme : 19.03.2021 - 01:59
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Çeyrek finale kalan takımların 2'si İngiliz ve İspanyol olurken, 1 Hollanda, 1 Hırvat, 1 Çekya, 1 İtalyan takımları olarak belirlendi.
GECENİN SONUÇLARI
Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 0-1
Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0
Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda): 0-2
Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya): 0-2
Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tottenham (İngiltere) 3-0
Molde (Norveç) - Granada (İspanya) 2-1
Şahtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya) 1-2
ÇEYREK FİNALİSTLER
Kura çekiminin 19 Mart Cuma günü yapılacağı çeyrek finale yükselen takımlar ise şöyle oluştu:
Manchester United
Arsenal
Dinamo Zagreb
Roma
Granada
Slavia Prag
Villarreal
Ajax