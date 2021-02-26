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    Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

    Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları, 7 karşılaşmayla sona erdi.
    • AA
    • 26.02.2021 - 03:40
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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş karşılaşmaları son buldu.

    Bu mücadelelerin ardından adını son 16 turuna yazdıran ekipler belli oldu.

    LİLLE VEDA ETTİ

    Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'a konuk oldu.

    Ev sahibi ekip, 15. dakikada Davy Klaassen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

    Lille, 78. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla beraberliği yakalasa da 88. dakikada David Neres'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

    İlk maçı da aynı skorla kazanan Ajax, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

    Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu #1

    ARSENAL 87'DE TURLADI

    Arsenal, 1-1'in rövanşında sahasında Benfica'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

    İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri, 21 ve 87. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 67. dakikada Kieran Tierney kaydetti.

    Benfica'nın golleri ise 43. dakikada Diogo Gonçalves ve 61. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

    Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu #2

    Rakiplerini eleyen Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers, Granada ve Molde de tur atlayan diğer takımlar oldu.

    sonuçlar şu şekilde:

    Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 2-1

    Napoli (İtalya) - Granada (İspanya): 2-1

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0

    Rangers (İskoçya) - Antwerp (Belçika): 5-2

    Arsenal (İngiltere) - Benfica (Portekiz): 3-2

    Hoffenheim (Almanya) - Molde (Norveç): 0-2

    Villarreal (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 2-1

    Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu #3

    Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu #4

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