2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı.

11 maç oynandı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Norveç-İskoçya: 1-2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Arnavutluk-Moldova: 2-0

F Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 1-1

Belçika-Avusturya: 1-1

G Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 1-1

Karadağ-Macaristan: 0-0

J Grubu:

Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Slovakya: 1-2