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25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı

25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı

Futbolculuğu döneminde 1996 Avrupa Şampiyonası'da kaçırdığı penaltı ile ülkesinin elenmesine neden olan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, bu kez takımını finale yükseltti.