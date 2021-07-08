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    25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı

    25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı

    Futbolculuğu döneminde 1996 Avrupa Şampiyonası'da kaçırdığı penaltı ile ülkesinin elenmesine neden olan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, bu kez takımını finale yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 10:53
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    EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere yarı finalde rakibi Danimarka'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

    Maçta goller Harry Kane, Simon Kjaer ve Damsgaard'dan geldi.

    İngilizler bu galibiyetle finale yükselmenin sevincini yaşadılar.

    Galibiyete en çok sevinenlerden biri ise İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate oldu.

    25 YIL ÖNCE PENALTI KAÇIRMIŞTI

    Southgate, 25 yıl önce 1996 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Almanya'ya karşı penaltı kaçırmış ve takımının elenmesine neden olmuştu.

    25 yıl sonra takımını finale çıkaran Southgate, 25 yıl önce kaçırdığı penaltıyı da telafi etmiş oldu.

    25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı #1

    25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı #2

    25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı #3

    25 yıl önce penaltı kaçıran Southgate takımını finale çıkardı #4

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