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A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı
EURO 2020 A Grubu'nu son sırada tamamlayan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı Fairmont Otel'den ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 12:47
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası devam ederken, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle gruptan puansız bir şekilde elenen Milli Takım, turnuvaya veda etti.
A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı Fairmont Otel'den ayrıldı.
İSTANBUL'A GELECEKLER
Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 12.00'de kalkacak uçakla İstanbul'a gidecek.
Milli takım, Bakü'de oynadığı maçlarda Galler'e 2-0, İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu.