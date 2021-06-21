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    A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı

    EURO 2020 A Grubu'nu son sırada tamamlayan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı Fairmont Otel'den ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 12:47
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    A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası devam ederken, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle gruptan puansız bir şekilde elenen Milli Takım, turnuvaya veda etti.

    A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı Fairmont Otel'den ayrıldı.

    İSTANBUL'A GELECEKLER

    Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 12.00'de kalkacak uçakla İstanbul'a gidecek.

    Milli takım, Bakü'de oynadığı maçlarda Galler'e 2-0, İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu.

    A Milli Futbol Takımı, Bakü de kaldığı otelden ayrıldı #1

    A Milli Futbol Takımı, Bakü de kaldığı otelden ayrıldı #2

    A Milli Futbol Takımı, Bakü de kaldığı otelden ayrıldı #3

    A Milli Futbol Takımı, Bakü de kaldığı otelden ayrıldı #4

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