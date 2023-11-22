A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamladı EURO 2024 Elemeleri'ndeki son maçında konuk olduğu Galler ile 1-1 berabere kalan Türkiye, aldığı 1 puanla tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na lider gitme hakkı kazandı.

DHA

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 8 karşılaşmada topladığı 17 puanla Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılmayı son maçlar öncesinde garantilemişti.

Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında Galler karşısında aldığı 1 puanla liderliğini korudu ve tarihinde ilk kez bir organizasyona lider gitme hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puanla zirvede yer aldı.

Hırvatistan ise 16 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve Türkiye'nin ardından grup ikincisi olarak EURO 2024'e katılma hakkını kazandı.

7 kez 2. sırada kaldık

1960 ve 1964'te çift maç üzerinden oynanan eleme karşılaşmalarında rakiplerine boyun eğerek finallere katılamayan A Milli Futbol Takımı, 1968'de grubunu 4'üncü; 1972 ve 1976'da 3'üncü; 1980'de 2'nci; 1984, 1988 ve 1992'de 4'üncü; 1996, 2000, 2004, 2008 ve 2012'de 2'nci; 2016'da 3'üncü; 2020'de 2'nci olarak elemeleri tamamlamıştı.

Milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde elde ettiği liderlikle tarihinde ilk kez elemeleri birinci sırada tamamlayarak finallere gidecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)