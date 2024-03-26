A Milli Takım'ın rakibi belli oldu! Yunanistan'ı yenen Gürcistan Avrupa Şampiyonası'nda

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlayan son ülkeler belli oldu.
Play-Off C Yolu final maçında Willy Sagnol'un çalıştırdığı Gürcistan ile Gustavo Poyet yönetimindeki Yunanistan karşı karşıya geldi.
Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan müsabakada kazanan penaltılar sonucunda ev sahibi Gürcistan oldu.
Bu skorla birlikte Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'na katılım hakkı sağladı.
Gürcistan penaltılarla güldü
Karşılıklı pozisyonlarla geçilen mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Gürcistan'ın yedek kalecisi Loria, ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından yaşanan arbedenin ardından kırmızı kart gördü.
İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca uzatma bölümüne geçildi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve rakibimizi penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Gürcistan, Almanya vizesi aldı.
Gürcistan ilk kez finallerde
Willy Sagnol’un çalıştırdığı Gürcistan bu galibiyetle tarihinde ilk kez adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı.
Kadrosunda Kvicha Kvaretskhelia ve Giroghi Mamardashvili gibi isimleri barındıran Gürcistan, ilk maçını Milli Takımımız ile 18 Haziran’da Dortmund’da oynayacak.
Ay-yıldızlıların grubunda Portekiz ve Çekya da bulunuyor.
Avrupa Şampiyonası Grupları şöyle:
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya
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