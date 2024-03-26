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A Milli Takım'ın rakibi belli oldu! Yunanistan'ı yenen Gürcistan Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Takım'ın rakibi belli oldu! Yunanistan'ı yenen Gürcistan Avrupa Şampiyonası'nda Play-Off C Yolu final maçında Yunanistan'ı penaltılarla 4-2 yenen Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağladı. Gürcistan, turnuvada A Milli Takımımızın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele edecek.