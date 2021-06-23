Almanya, Macaristan'la berabere kaldı

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya Macaristan'la 2-2 berabere kaldı ve gruptan ikinci olarak çıktı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada grup mücadeleleri F Grubu'nda oynanan maçlarla sona erdi.

'Ölüm Grubu' diye adlandırılan F Grubu'nda Almanya evinde Macaristan'ı ağırladı.

İlk yarıya hızlı başlayan Macaristan, 11. dakikada Adam Szalai'nin attığı golle Almanya karşısında 1-0 öne geçti.

İlk yarıda Almanya, pozisyonlar bulsa da golü bulamadı ve Macaristan 1-0'lık üstünlükle devre arasına gitti.

Euro 2020 Almanya - Macaristan maçından kareler FOTO GALERİ

ALMANLAR SON DAKİKALARDA DÖNDÜ

İkinci yarıda rakip kaleyi abluka altına alan Almanya, 66. dakikada Havertz'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Ancak Almanya'nın gol sevinci fazla uzun sürmedi ve 68. dakikada Schafer sahneye çıktı ve Macaristan'ı yeniden öne geçiren golü attı.

86. dakikada Goretzka sahneye çıktı ve Almanya'ya yeniden beraberliği getiren golü attı.

Bu skorla Almanya grubu ikinci tamamlarken Macaristan son sırada turnuvaya veda etti.