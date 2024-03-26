Almanya'dan EURO 2024 kararı! Sınırlar kontrol edilecek

AA
Almanya'nın, ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) güvenliği artırmak amacıyla kara sınırlarında geçici kontroller yapacağı bildirildi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, EURO 2024 için dış tehditlere karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.
Faeser, şu ifadeleri kullandı:
Turnuva sırasında, potansiyel şiddet aktörlerinin girişini önlemek için Almanya'nın sınırlarında geçici sınır kontrolleri yapacağız.
Turnuva 1 ay sürecek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.
Almanya'nın Çekya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, Fransa, Avusturya, Polonya ve Danimarka ile sınırı bulunuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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