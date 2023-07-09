Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda kazanan İngiltere Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, kupanın üçüncü kez sahibi oldu.

AA Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın final mücadelesinde, İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Curtis Jones'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İngiltere, 1982 ve 1984'ün ardından tarihinin üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. İspanya, 90+9. dakikada Abel Ruiz ile penaltı atışından yararlanamadı. İngiltere gol yemedi İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı. Bu başarı turnuva tarihinde ilk kez gerçekleşti.