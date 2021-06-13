Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3 golle mağlup etti

EURO 2020'nin C Grubu'nda Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası nefes kesen maçlarla devam ediyor. Tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılan Kuzey Makedonya, Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında iki kalede de önemli pozisyonla yaşandı. Maçın 18 dakikasında sahneye çıkan Lainer, Avusturya'ya 1-0 öne geçiren golü attı.

Kuzey Makedonya'dan cevap geçikmedi ve 28. dakikada bir zamanlar Galatasaray forması giyen Goran Pandev, takımının beraberlik golünü attı ve durumu 1-1'e getirdi.

AVUSTURYA 3-1 KAZANDI

İkinci yarıda da yüksek tempoyla oynanan maç uzun süre 1-1 devam etti. 78. dakikada Gregoritsch takımının 2. golünü atarak Avusturya'yı 2-1 öne geçirdi.

89' dakikda Annatoviç sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Bu golle Avusturya durumu 3-1'e getirdi.

Maç bu skorla sonuçlandı ve Avusturya 3 puanı hanesine yazdırdı.