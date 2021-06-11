Azerin, Milli Takım için şarkı yaptı

Azerin, Milli Takım için şarkı yaptı

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, A Milli Takım için marş hazırladı.

A Milli Takım EURO 2020'de ülkemizi temsil edecek. Bizim Çocuklar bu akşam saat 22:00'da İtalya ile Roma'da karşılaşacak.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynanacak maç tüm dünyadaki sporseverler tarafından takip edilecek.

Turnuvanın en genç takımı olan A Milli Takım, turnuvanın gizli favorisi olarak gösteriliyor.

AZERİN'DEN MİLLİ TAKIM'A ŞARKI

Oynadığı oyunla göz dolduran Milli Takım'a birçok sanatçı şarkı hazırladı. Onlardan biri de Azerbaycanlı şarkıcı Azerin.

Azerin'in hazırladığı marş, Türk futbolseverler tarafından oldukça beğenildi.

Azerin, Milli Takım için şarkı yaptı İZLE

